Lange Martine gooit lengte in de strijd voor Oekraïne: ‘Het is tijd voor Rug tegen Rug tegen Rus’

Verkiezingsdebat Twisten over vuil en kwetsbare dieren: ‘Vleermuis heeft het soms beter dan starter op woning­markt’

Den Haag kent een vuilnisprobleem. In delen van de stad is het Napels aan de Noordzee, klagen bewoners. In het derde van een reeks twistgesprekken in aanloop naar de lokale verkiezingen nemen CDA en Partij voor de Dieren een duik in de troep op straat. Ook de vleermuis komt even langsvliegen.

3 maart