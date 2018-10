Lange rijen voor herdenking slachtoffers Oranjehotel

De belangstelling voor de herdenking in het Oranjehotel in Scheveningen blijft groeien. Ruim vierhonderd mensen woonden zaterdag de bijeenkomst bij. Het was voor het laatst dat de plechtigheid binnen werd gehouden.

Na de verbouwing tot Nationaal Monument zal op het buitenterrein worden stilgestaan bij het leed van de oorlog. De herdenking zal in 2019 in de open lucht precies op de plek zijn, waar die in 1946 begon. ,,Het moet een indrukwekkende, bewogen bijeenkomst zijn geweest met voornamelijk oud-gevangenen en nabestaanden”, sprak voorzitter Mulock Houwer van de stichting Oranjehotel.

De verbouwing van het oude cellencomplex is in volle gang. Er komt een nieuwe toegangspoort, educatieruimtes en gangen en cellen waarin de sfeer van toen zich indringend laat voelen. Het herinneringscentrum gaat in april 2019 open.

In haar toespraak noemde Mulock Houwer herdenken een ‘ereplicht’, die ook voor komende generaties geldt. Het Oranjehotel bevat volgens haar alle aspecten die we moeten weten over de oorlog. ,,Bezetting, vervolging, angst en eenzaamheid, maar ook saamhorigheid, moed en overtuiging.” Bezoekers kunnen straks zelf beleven hoe het moet zijn geweest om hier achter slot en grendel te zitten.

Onrecht

De 17-jarige Netta de Beaufort was door de stichting gevraagd ‘om iets te zeggen’. Haar oudooms Binnert, Lodo en Gerard hadden in het verzet gezeten. ,,Maar ik er weet er niet zoveel van als andere mensen.” Daarom sprak ze over zichzelf als ‘drukke puber’ die zich afvroeg waarom er toch zoveel onrecht was.

Quote Geluk en pech liggen hier dicht bij elkaar Historicus Bas von Benda Beckmann vertelde over zijn onderzoek naar de vele gezichten van het Oranjehotel. De gevangenen, maar ook de bewakers. ,,Oorlog is een samengebalde vorm van leven”, haalde hij de kunstenaar Armando aan. Zijn lezing werd even onderbroken, omdat een oude vrouw onwel was geworden. Het Oranjehotel was niet zomaar een gevangenis, maar ‘het hart van het Duitse vervolgingsapparaat’ in Nederland, zo hervatte Von Benda Beckman zijn verhaal. Het boek verschijnt bij de opening van het herinneringscentrum.

Klok

De Koninklijke Politiekapel Haaglanden zorgde al voor de 50ste keer voor de begeleiding van de herdenking. Na het Wilhelmus begon een stille tocht, ditmaal over het bouwterrein naar de Doodencel 601. Daar werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de commissaris van de Koning Smit, loco-burgemeester Van Alphen en nabestaanden. Door de gang klonk het donkere geluid van een klok.

Het oude cellencomplex is voor het eerst vrijstaand: niet meer verbonden met de penitentiaire inrichting Scheveningen. In een tent praatten de bezoekers nog lang na. Een man vertelde over zijn vader die na zes weken in het Oranjehotel vrij kwam door omkoping. Met andere mensen liep het slechter af: ze werden naar een kamp gestuurd of doodgeschoten. ,,Geluk en pech liggen hier dicht bij elkaar”, zei een oudere man. Het Oranjehotel brengt die verhalen samen.