Lange rijen voor supermarkten, slagers en bakkers in aanloop naar kerst: ‘Dit is complete chaos’

Kerstinkopen doen is op de Frederik Hendriklaan in Den Haag is eigenlijk topsport. Deelnemers? Gestreste maar vastberaden moeders met bakfietsen, zuchtende mannen met dubbel geparkeerde auto’s, verwarde kinderen in warme jasjes. En eigenlijk alles ertussenin en ernaast. Normale kerstinkopen zijn al reden voor paniek, maar dit is ‘lockdownkerst’. Alhoewel, op de mondkapjes en de vele gesloten winkels na, gedragen zich mensen als altijd: ze wachten netjes in rijen, snellen in hordes langs elkaar heen of besluiten toch om die laatste rollade weg te grissen voor een wanhopige concurrent.