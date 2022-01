Lange tijd was het ondenkbaar maar na 20 jaar verkoopt Babette toch haar huis

Babette woont al bijna 20 jaar in deze woning, die ze lange tijd huurde en een paar jaar geleden alsnog kon kopen. ,,De eerste jaren heb ik hier met mijn ex gewoond, later alleen met onze dochter. Ik weet nog dat ik meteen verliefd was, toen we hier voor het eerst gingen kijken. Ik ben zelf geboren in het Statenkwartier, dus er was een soort herkenning. Het voelde meteen goed.”