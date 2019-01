Lange tunnel bij Rijswijk lijkt voorlopig van de baan

Column Muggen zijn bewijs dat God niet bestaat en zo wel, een ongeloof­lij­ke eikel is

6:15 Als ik de bijbel mag geloven, is geen schepsel nutteloos op aarde. Nou, de mug komt anders akelig dicht in de buurt. Deze prehistorische pestkop slaagt er al miljoenen jaren in onze levens grondig te verzieken. Wetenschappers slaan alarm: we hebben nu ook muggen in de winter.