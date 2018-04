Lange Vijverberg kleurt goud van de lente

Hagenaar (32) aangehouden voor verkoop 'ploer­ten­do­ders' en bezit nepgoederen

11:36 De politie van Den Haag heeft eerder deze week een 32-jarige Hagenaar in zijn woning in Spoorwijk aangehouden. De man verkocht via internet zogenaamde 'ploertendoders', een soort gumminuppels met zware loden knop aan het uiteinde.