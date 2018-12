Lange Voorhout op Zweedse manier verlicht door kerstboom

Goed ingepakt in winterjassen en gewikkeld in dikke sjaals drommen bezoekers rond de statige kerstboom op het Lange Voorhout. Ademwolkjes stijgen op terwijl handen worden opgewarmd aan bekertjes warme chocolademelk. Anderen doet zich tegoed aan bisschopswijn. Sommigen staan er gearmd met hun partner, anderen met kinderen op de arm. Het is wachten geblazen tot de lichtjes worden aangestoken in de hoge kerstboom die buiten aan het Lange Voorhout pronkt. Het enige dat lijkt te missen is een volle laag sneeuw.



Het ontsteken van de lichtjes is een taak voor de Haagse burgemeester Pauline Krikke en de ambassadeur van Zweden, het land waar de boom vandaan komt. Krikke en Annika Lisa Markovic vormen niet zomaar een koppel; Krikke is de eerste vrouwelijke burgemeester van de hofstad en de ambassadeur is de eerste vrouw in haar positie in 400 jaar. Dat laatste weetje kan op heel wat applaus rekenen.