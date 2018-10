Lange wachtrij voor dotteren Haagse patiënt

Het HagaZiekenhuis prijkt bovenaan de lijst met wachttijden voor deze ingreep. Dat blijkt uit het overzicht dat Stichting Hartpatiënten Nederland hiervan bijhoudt. In totaal voeren 19 centra in Nederland de behandeling uit. In de Haagse regio is het Hartcentrum in het HagaZiekenhuis de enige plek waar patiënten terecht kunnen voor een dotterbehandeling.



Voor Stichting Hartpatiënten zijn de wachttijden aanleiding om navraag te doen bij het HagaZiekenhuis. ,,Het is nog niet direct verontrustend, maar het is wel aan de lange kant'', verklaart woordvoerder Henri Haenen. Bij tien weken zou het tijd worden om de noodklok te luiden, zegt hij.