Lange wachttijden en overbelaste agenten: 'Kom over negen dagen maar terug'

Een Voorburger wilde onlangs in zijn gemeente aangifte doen van kentekenplaten die gestolen waren. Hij moest wel, aangifte was nodig om nieuwe aan te kunnen vragen. Hij kreeg de teleurstellende medeling: 'Kom over negen dagen maar terug. Eerder hebben we geen tijd.' Om zijn voertuig niet zo lang nutteloos langs de kant te laten staan, besloot hij uiteindelijk nog wat kilometers extra te rijden. Richting Scheveningen, waar hij na twee dagen terechtkon voor zijn aangifte.

Of deze: kapper Kiymet aan de Betje Wolffstraat in de Haagse Moerwijk. Een jaartje terug deden onverlaten een poging in te breken in haar kapperszaak. Of ze alsjeblieft zelf de camerabeelden wilde bekijken en opschrijven wanneer de dief arriveerde. ,,Daar hadden ze zelf geen personeel voor, zo vertelde de agent. Ik heb gezegd 'als ik dat doe, mag ik dan ook zelf die dief straffen?' Ik vind het wel vreemd. Zij horen ons toch te beschermen?''