Lange werkdagen door strandtoerist met hoge nood

Op ScheveningenEen dagje uit naar de boulevard van Scheveningen is nooit een straf. Dat kan het wel worden als de nood hoog is. Gelukkig is de horeca alweer een tijd open en de daarbij horende wc’s ook. Wij gingen langs voor de rubriek Op Scheveningen.