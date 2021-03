Lange zoektocht naar brandhaard bij appartementen in Symonszstraat: ‘Aanzienlijke sloop- en waterschade’

De brandweer heeft afgelopen nacht lang gezocht naar een brand bij een appartementencomplex aan de Symonszstraat in Den Haag. ,,Uiteindelijk bleek er brand te zijn ontstaan in de ombouw van het afvoerkanaal van een gashaard op de begane grond.”

Bewoners van het pand roken rond 01.00 uur een flinke brandlucht in hun woningen en alarmeerden de hulpdiensten. ,,Omdat het lange tijd onduidelijk was waar de brandlucht vandaan kwam hebben we meerdere eenheden ingezet”, legt een woordvoerder van de brandweer uit. Na de zoektocht bleek er brand te zijn in het afvoerkanaal van een gashaard.

,,Om bij de brandhaard te kunnen komen en deze te blussen, hebben we op een aantal plaatsen delen van de wandafwerking en van de buitengevel moeten verwijderen. Hierdoor is er in sommige appartementen sprake van aanzienlijk sloop- en waterschade.”

Schadeafhandeling

In totaal werden er drie woningen tijdelijk ontruimd. ,,De naastgelegen lijstenmakerij bleef gespaard.”



Rond 03.30 uur was de situatie onder controle. Niemand is gewond geraakt bij de brand. Stichting Salvage helpt de bewoners bij de schadeafhandeling.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.