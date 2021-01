Langer dan tien minuten wachten op een trein? Dat hoeft volgend jaar niet meer

Geweldsor­gie met carnaval Vlijmen: OM wil Haagse vader en zonen de gevangenis in

27 januari ,,Het is een wonder dat geen van de slachtoffers is overleden of ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Dit was geen ordinair cafégevecht meer, maar een ongekende geweldsexplosie.” De Bossche officier van justitie Matthijs van Dam had woensdagmiddag geen goed woord over voor de Haagse vader en zijn twee zonen die vorig jaar met carnaval door het lint gingen in cafetaria ‘t Akkertje. Het Openbaar Ministerie wil dat ze alle drie de gevangenis ingaan.