Langere spoedrit in ambulance na sluiten Bronovo

De Cliëntenraad van het HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is er niet gelukkig mee, en wil duidelijk weten van de ziekenhuisorganisatie wat dit betekent in de praktijk. ,,We hebben er onze vraagtekens bij'', zegt voorzitter Marjolein Grijns, van die raad. Deze week ging in de Hofstad de kogel door de kerk. Het HMC maakte bekend dat Bronovo sluit in de periode 2022-2024. De spoedeisende hulp gaat op die plek al eerder op slot.