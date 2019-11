Langgekoesterde droom van Floor in vervulling: Een eigen moestuin

Mijn tuinFloor Korte heeft misschien wel een van de bekendste moestuinen van Den Haag. Ze schreef er meerdere boeken over en haar blog trekt duizenden bezoekers. Lange tijd had Floor een groot stuk van de enorme tuin van haar ouders in bruikleen. Maar binnenkort gaat een langgekoesterde droom in vervulling: een eigen tuin. We gingen deze week bij haar langs voor de rubriek Mijn tuin.

Floor en haar vriend Bas kochten onlangs hun eerste huis. Of eigenlijk, ze kochten een enorme tuin met een huis erin. Het is duidelijk waar de prioriteiten van Floor liggen. Om deze droom te realiseren moest het stel Den Haag helaas wel achter zich laten. De tuin ligt in Boskoop, midden in het Groene Hart. ,,Het is een prachtige groene omgeving met enorm voedzame grond. Ideaal dus om te tuinieren.''

Het kavel van Bas en Floor is 450 m2, 400 daarvan is tuin. Nu liggen er vooral nog tegels, dus ze moeten flink aan de bak. Maar dit lege canvas is precies wat Floor wil. ,,Er spoken al zoveel plannen door mijn hoofd. Ik wilde bijvoorbeeld altijd al een kas. Omdat ik wist dat ik de tuin bij mijn ouders ging achterlaten, heb ik dat daar nooit gedaan.''

Kruiden

Voor haar nieuwe tuin heeft ze een hoop vaste planten, fruitbomen en kruiden in gedachten. ,,Dingen die langer blijven staan en meerdere jaren geoogst kunnen worden. En het moet een beetje groen blijven in de winter. Het liefste zou ik natuurlijk van de hele tuin een moestuin maken. Maar er komt ook wat voor de sier en praktische dingen in, zoals een pad en plek voor een picknicktafel. Verder moet het vooral een 'eettuin' worden met eetbare planten en bloemen. En bloemen zijn ook weer goed voor insecten zoals de bij.''

De timing van de verhuizing is top, zo tegen het einde van het jaar. Dan kan er na de onvermijdelijke winterstop in het voorjaar meteen volop getuinierd worden. Het eerste seizoen zal er een flitsende start worden gemaakt, maar Floor weet als geen ander dat een tuin ieder jaar weer groeit. Letterlijk en figuurlijk. ,,Ik heb er zoveel zin in. Tegelijkertijd is het ook best emotioneel de tuin bij mijn ouders achter te laten. Daar is zoveel gebeurd.''

