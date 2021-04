Langgekoesterde wens komt uit: flitspalen op Waldeck Pyrmontkade en Vaillantlaan

Zelfs op de stoep ben je op de Vaillant­laan niet veilig: ‘Ik houd elke dag mijn hart vast’

28 september Druk en gevaarlijk was het er al jaren, maar sinds de afsluiting van een deel van de Schilderswijk is de Vaillantlaan één groot verkeersdrama. Bewoners maken zich grote zorgen om hun veiligheid en die van hun kinderen. Bijna dagelijks vindt er nu een ongeluk plaats. Oversteken is levensgevaarlijk, maar ook op de stoep ben je er niet veilig.