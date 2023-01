Langparkeerders op Forepark beboet

VAN WIEG TOT GRAF Populaire Peter had zelf ook een grote bewonde­ring voor vrouwen, z’n eigen moeder in het bijzonder

Hij genoot van z’n leven en maakte zich niet druk over een ingreep die hij nodig had. ,,De operatie is geslaagd’’, meldde de chirurg, maar Peter werd niet meer wakker. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Peter van Uffelen (7 februari 1964 – 19 december 2022).

18 januari