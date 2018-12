Langste vrouw van het land helpt om kerstlampjes onder Haagse bruggen te hangen

VideoChris Schram van rondvaartbedrijf De Willemsvaart in Den Haag is gek op kerst. Daarom wilde hij gisteren bruggen versieren met verlichting, maar dat gaat niet altijd zo makkelijk. Hij schakelde hulp in van lange mensen, die geen trappetje nodig hebben om erbij te kunnen. Onder meer de langste vrouw van het land, met een lengte van 2,05 meter, ging mee op een bootje om de kerstsfeer op het Haagse water te brengen. ,,Je bent wat langer en kan overal wat makkelijker bij.‘’