Langzaamaan ga je zo’n container toch zien als verlengstuk van je keuken, en in mijn keuken moeten ze niet komen

Haagse Mohammed A. vrijgespro­ken van schietpar­tij en ontvoering Newton­straat

26 april De Haagse rechtbank spreekt Hagenaar Mohammed A. (32) vrij van een ontvoering en een schietpartij in mei vorig jaar in de Newtonstraat in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) had 7 jaar cel tegen hem geëist.