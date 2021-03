Last van ‘coronarage’ en zin om schaamteloos dingen kapot te slaan? Dan zoeken wij jou!

INTERVIEW Yara deed het ook voor Lara: ‘De droom die we met haar hadden is eindelijk verwezen­lijkt’

11 maart De WK-titel, die Yara van Kerkhof afgelopen zondag in Dordrecht met het Nederlandse relayteam veroverde, was er één met grote emotionele waarde voor de shorttrackster. Het was naast haar allereerste WK-goud ook een eerbetoon aan haar zo dierbare ploeggenote Lara van Ruijven.