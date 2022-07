Last van eikenprocessierups? Dennenprocessierups is nog ellendiger en heeft nóg meer haren

Hou je vast: de dennenprocessierups is nog ellendiger. Die heeft nóg meer haren. En die zit op een dennenboom. ‘Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon’. Nou, dachutniet. Ik wens u alvast een fijne kerst.



Heeft iemand nog een buxusstruik? Nee. Weggevroten door de buxusmot. En weet je wat het ergste is: we nemen die ellende allemaal zelf mee, vanuit warme landen, in onze bagage, in onze autobanden. We hebben hier nu het klimaat dat men in het midden van Frankrijk vijf jaar geleden had. De ecologische balans is zoek.