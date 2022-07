Last van krijsende en aanvallende meeuwen? Dit kun je doen

TipsVijf dagen, zo lang krijsen jonge meeuwen als ze leren vliegen. En aan dat schelle gekrijs is weinig te doen, maar een meeuwenaanval in de tuin kun je wel simpel voorkomen. De Dierenambulance geeft tips wat je het best kunt doen tijdens het meeuwenseizoen.

Zit er een jong in de tuin en vallen de ouders aan als je naar buiten gaat? Dan kun je het best een parasol of partytent opzetten om ervoor te zorgen dat de meeuwen je niet zien en dus ook niet aanvallen, stelt de Dierenambulance. Maar aan de geluidsoverlast is volgens hen niets te doen. ‘Bedenk dat deze periode slechts enkele weken duurt.’

Bij de medewerkers komen vaak telefoontjes binnen over de jonge meeuwen, maar inzet van de ambulance is meestal niet nodig. Een gezond meeuwenjong, dat groter is dan een A4tje, kun je gewoon laten zitten. ‘Hij is groot genoeg en komt er wel’

Quote Pas op, teveel voeren kan ervoor zorgen dat ze lui worden

Zie je een volledig pluizig jong op straat lopen of zit er een op het balkon of de binnentuin? Dan kun je het dier het best terugplaatsen bij het nest. En als een jong met verenpak probeert te vliegen op een onveilige plek kun je hem het best naar een andere plek verplaatsen. ‘Zorg wel dat hij dichtbij zijn ouders blijft, anders raken ze hem kwijt.’

Bij een gewond jong of een jong zonder ouders kun je het best Vogelopvang De Wulp bellen. Ook zou je er bij een jong zonder ouders voor kunnen kiezen om zelf bij te voeren met geweekte brokken kattenvoer of hondenvoer tot hij groot genoeg is. ‘Maar pas op, want teveel voeren kan ervoor zorgen dat ze lui worden’, waarschuwt de Dierenambulance.

