Lasten gaan omhoog, maar de Hagenaar mag zeker niet klagen

Den Haag legt er eer in een goedkope gemeente te zijn voor haar burgers. Wat wil je ook in een stad waar de VVD sinds jaar en dag een vaste waarde is in het gemeentebestuur?



Toch hebben de liberalen niet kunnen voorkomen dat het nieuwe college volgende maand de lasten her en der verzwaard. Met dank aan milieupartijen GroenLinks en D66 gaan bijvoorbeeld de parkeertarieven voor de auto en de kosten voor de kapvergunning aanzienlijk omhoog. Wat ook niet helpt is de spendeerdrift van het oude stadsbestuur, dat in vier jaar tijd de overtollige reserves opsoupeerde en weinig overliet voor z’n opvolger. Dus verhogen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks ook de ozb (plus 3,25 procent) en de toeristenbelasting (één euro per toerist per overnachting).



De (rechtse) oppositie in Den Haag hakte al aardig in op de lastenverzwaring, maar wie een rondje maakt langs de vier grootste steden van ons land komt tot de conclusie dat de Hagenaar voorwaar niet mag klagen.

Schijntje

Neem de eerste parkeervergunning voor de auto. Die gaat volgende maand van 37,12 euro naar 60 euro per jaar. Dat is fors duurder, maar nog altijd een schijntje vergeleken met andere steden. De Rotterdammer (115 euro), Utrechter (342 euro) en Amsterdammer (535 euro) zouden maar wat graag met de Hagenaar ruilen.



Ook qua onroerendezaakbelasting blijft Den Haag tot de allergoedkoopste gemeenten van ons land behoren. De eigenaar van een gemiddeld huis betaalt in 2019 130 euro aan ozb, 15 euro minder dan z’n Amsterdamse tegenhanger. De Rotterdamse en de Utrechtse bezitters van een gemiddelde woning zijn respectievelijk 57 en 111 euro meer kwijt.



En zo kunnen we nog even doorgaan. De kosten van een vergunning voor het kappen van een boom zijn moeilijk vergelijkbaar doordat gemeenten er allemaal zo hun eigen criteria op nahouden, maar de 75 euro die de Hagenaar gaat betalen, blijft in elk geval ver verwijderd van de 122 euro die de Amsterdammer betaalt voor de vergunning. Om over Utrecht (550 euro) maar niet te spreken.

Taks