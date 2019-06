Lastige klant zorgt voor tumult op boulevard, krijgt boete en plast daarna tegen draaimolen

Gezinnen verhuizen uit Den Haag om tekort aan woonruimte en ontbreken van tuin

7:04 Bijna veertig procent van de gezinnen in Den Haag woont in een huis zonder tuin. Ook heeft lang niet ieder (jong) gezinslid in de stad een eigen kamer, blijkt uit cijfers die het CBS vanmorgen heeft gepubliceerd. Mede om die redenen vertrok zes procent van de jonge gezinnen vorig jaar de hofstad uit.