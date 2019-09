Lastminute-aanwinst Thom Haye blij met ADO: Ervaring rijker en een illusie armer

Thom Haye ging met de boot naar een uitwedstrijd in Venetië en genoot van het dagelijks leven in Lecce. Toch is hij opgelucht over zijn terugkeer naar Nederland. Bij ADO Den Haag moet de 24-jarige middenvelder weer aan voetballen toekomen.

En zo was Thom Haye voor de derde keer in zijn voetballoopbaan transfervrij. Was het bij AZ en Willem II een bewuste keuze om iets anders te proberen, nu was het uit nood. Na een seizoen vol wisselbeurten, had hij na twee keer negentig minuten toekijken genoeg van het Italiaanse voetbal gezien.

,,Want de eerste wedstrijden van deze competitie zat ik ook op de bank", aldus Haye, die vorig jaar op het tweede niveau van Italië niet verder dan drie basisplaatsen en tien invalbeurten kwam. De onverwachte promotie naar de Serie A deed zijn vooruitzichten geen goed.

,,Zat ik daar in San Siro tegen Inter. Dat is een mooi stadion natuurlijk, maar als je na tien minuten alles gezien hebt dan gaat het toch wel kriebelen. Dan wil je daar ook als voetballer staan." Op dat moment, daar achter de zijlijn in die machtige Milanese kolos sloeg de twijfel toe. ,,Ik heb toen de keuze gemaakt om terug te gaan en weer aan spelen toe te komen."

Tien minuten voor het verstrijken van de transferdeadline werd Hayes contract opgezegd. ,,Met de Italianen gebeurt alles sowieso op het laatste moment", zegt Haye met een grijns. ,,Het lijkt er soms op of ze van de spanning en de hectiek houden. Uiteindelijk vond zowel Lecce als ik het beter zo."

Belangstelling

Haye wist toen al van de belangstelling van ADO en zag het wel zitten. ,,Er zit veel ervaring in de selectie, ADO maakt een stabiele indruk. Dat is nu belangrijk voor mij. Net als dat de trainer van verzorgd voetbal houdt. Ik denk dat ik daarin wat extra's kan brengen."

Dat is ook wat Fons Groenendijk van hem verwacht. ,,Ik zie hem als een verbindingsspeler, hij heeft goed overzicht en geen ruzie met de bal", aldus de ADO-trainer. Hij verwacht van hem creativiteit, maar niet hetzelfde rendement als van Nasser El Khayati. ,,Er is maar één Nasser. Thom is een ander type, meer een passer."

,,Maar als je ziet hoe hij voetbalt, zal zich dat naar doelpunten en assists moeten vertalen", vult manager voetbalzaken Jeffrey van As aan. ,,Mijn rendement moet ook omhoog", vindt Haye, die in de eredivisie zes keer scoorde.

Quote Ik ben erop gefocust het team beter te laten voetballen Haye

Voor hem gaat iedere vergelijking met El Khayati mank. Na twee dagen ADO is hij er zelfs al een beetje moe van. ,,Ik ben erop gefocust het team beter te laten voetballen, maar kan ook vanuit de discipline taken uitvoeren."

Dat laatste is ook iets wat hij in Italië heeft ontwikkeld. Het spel zonder bal, maar ook het fysieke aspect van topvoetbal. Ondanks het gebrek aan speeltijd, ziet Haye het ook niet als een verloren jaar. ,,Ik heb ervaringen opgedaan, die ik anders nooit zou hebben. Venetië-uit bijvoorbeeld, gingen we met de boot. Wie kan nou zeggen dat hij met de boot naar een uitwedstrijd bij Venetië is gegaan?"