Latin festival in Scheveningen met wereldberoemde Ozuna: ‘Belooft grootste editie ooit te worden’

Het festival vond de afgelopen jaren plaats in de Amsterdam ArenA in de hoofdstad. Maar volgend jaar verhuist het evenement naar de Haagse kust. De nieuwe locatie is bewust gekozen, aldus de organisatie, om uit te kunnen breiden. ,,We hebben in de afgelopen jaren met artiesten als Bad Bunny, J Balvin en Karol G op het podium, steeds uitverkochte edities gehad in Amsterdam en Rotterdam. Daarom hebben we gezocht naar uitbreiding die we hebben gevonden in Scheveningen, waar we ongeveer 30.000 bezoekers kunnen verwelkomen.”