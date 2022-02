Laurel & Hardy ‘steunen’ Dihl Bennink in coronatijd

video Dode bij steekpar­tij in woning Honselers­dijk, vrouw onder het bloed opgepakt

Er heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden in een woning in Honselersdijk. Daarbij is een overleden persoon aangetroffen in de woning. Een vrouw, die onder het bloed zat, is aangehouden door de politie.

17 februari