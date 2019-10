Lector Haagse Hogeschool onderneemt actie tegen fossiele brandstof: Werk aan de winkel, voor het te laat is

Vijftien jaar geleden stak je waar je maar wilde een peuk op, nu is het voor de meeste mensen not done om te roken. Sander Mertens, lector Energy in Transition aan de Haagse Hogeschool, verwacht dat het ook zo met fossiele brandstof zal gaan. ,,Over een tijdje kunnen we ons niet meer voorstellen dat we ooit aardolie en gas gebruikten om te koken en onze huizen te verwarmen”, zegt Mertens. Afgelopen week presenteerde de professor op de Haagse Hogeschool het lectoraat ‘Back to the future.’ Daarin ligt de focus van docenten, studenten en onderzoekers op de energietransitie. Want: ,,Het gaat veel te langzaam. Er is werk aan de winkel, voor het te laat is.”