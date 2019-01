Lector over vreugdevuren: ‘Je moet je niet laten chanteren met rellen’

Marnix Eysink Smeets (62) is bang dat hij de hele #Metoo beweging over zich heen krijgt nu hij vertelt hoe in de jaren 80 zelfs softporno is ingezet om risicojongeren tijdens de woeste Haagse jaarwisselingen van de straat te houden. De huidige lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland en Hoofd van de Onderzoeksgroep Recht en Veiligheid op de hogeschool beseft dat zoiets nu niet meer zou kunnen en ook niet meer zou werken. Maar het geeft aan hoe breed en creatief er is gedacht bij het bijsturen van de gewelddadige oud-en-nieuwvieringen waar de residentie patent op had.



Hij was als ‘jong inspecteurtje’ een van de architecten van de positieve omslag in 1985. ,,In dat jaar kwam Filmnet op de Nederlandse markt, betaal- TV. Die zond ’s avonds laat erotische films uit. We zorgden dat die in Den Haag te zien waren. Het hield wel wat jonge mannen thuis, ja.”



Andere ingrediënten voor het project ‘Prettig uiteinde, Den Haag....laten we ’t gezellig houden’ waren een voorlichtingsfilm en een huis-aan-huiskrant over hoe de jaarwisseling óók leuk kon zijn zonder miljoenenschade (in guldens), door feesten te organiseren en parkeergarages open te stellen om gratis je auto weg te houden van brandhaarden.



Volgens Eysink Smeets bestond het pakket maatregelen ook uit ‘repressie met precisie’. Zo kwamen er gele en rode kaarten voor raddraaiers die daarmee konden worden vastgezet. Onruststokers die in een specifiek oudjaar risico opleverden konden juist in die periode worden opgesloten voor iets dat ze op een ander moment in het jaar hadden uitgevroten. Zo waren ze op het hoogtepunt van de risico’s van de straat.