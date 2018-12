Leden Haagse drugsbende veroordeeld tot celstraffen

De drugsbende had haar tentakels uitgeslagen in de hele regio. Het was een geoliede machine waarbij busjes vol vaten en jerrycans vanuit België naar Nederland werden gebracht. In de regio Den Haag werden de spullen vervolgens verdeeld over verschillende laboratoria en verwerkt tot xtc en speed.

De politie kwam de bende op het spoor nadat in januari 2016 een laboratorium in De Lier werd ontdekt. De toevoer van grondstoffen bleek gewoon door te gaan.

Drie netwerken

Bij de arrestatie in september viel de politie tien panden binnen. De vangst was groot. Zo vonden agenten in Zoetermeer genoeg grondstoffen om voor dik tien miljoen euro aan pillen te produceren. In een appartement aan de Hellingweg in Scheveningen lagen wapens, zoals een granaat en een automatisch vuurwapen. In Poeldijk vond de politie nog een opslagplaats voor grondstoffen. In Delft en in Voorburg ontdekten de rechercheurs verdeelpunten.

Volgens de rechtbank ging het om drie verschillende netwerken, waarbij de 37-jarige Jeffrey S. uit Den Hoorn de verbindende factor was. Voor de leidende rol die het Openbaar Ministerie hem toedichtte, zag de rechtbank geen grond. Hij heeft dan ook een celstraf van vier jaar gekregen, in plaats van de zeven jaar die tegen hem was geëist. Ook tegen de 64-jarige Moordrechter was zeven jaar cel geëist, maar ook hij kreeg van de rechtbank een straf van vier jaar. De Moordrechter bracht de chemicaliën naar Nederland.