Leden van Haagse gokbende die Patrick Kluivert afperste krijgen celstraf

Er kon bij de criminele organisatie worden gegokt via internetsites, sms en door voetballijsten die met name in Den Haag rondgingen. Deze lijsten werden vooral in horecagelegenheden in de stad verspreid. Spelers kregen via de illegale internetsites virtueel speeltegoed. Er hoefde pas achteraf betaald te worden en dat kon ook met contant geld. Zo trokken de sites veel spelers aan die anoniem wilden gokken, zonder dat familieleden erachter konden komen.