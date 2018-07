Ledverlichting op stations in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer

ProRail werkt dit jaar op twintig stations in de provincie Zuid-Holland aan ledverlichting. Het gaat onder meer om stations in Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Zoetermeer.

Streven is dat in 2020 alle stations verlicht zijn met duurzame ledverlichting. ,,Zo besparen we flink wat energie, want ledverlichting drukt de stroomkosten op stations tot 70 procent'', vertelt Coen van Kranenburg, woordvoerder van ProRail in Zuid-Holland. ,,Dat is goed voor 15 procent van ons totale energieverbruik.''

'Slim systeem'

Waar mogelijk legt ProRail 'een slim systeem' aan dat de verlichting dimt wanneer er geen reizigers zijn. Naast armaturen en dimmers gaat het om ledverlichting op onder andere lichtmasten, perronkappen, reizigerstunnels en reizigerstraverses.

,,Ledverlichting zorgt ook voor een beter zicht, zodat mensen met een visuele beperking beter hun weg kunnen vinden op stations'', voegt Van Kranenburg daaraan toe. Besparen staat in alle gevallen voorop. ,,Al onze elektriciteit kopen we al groen in, het gas dat we verbruiken vergroenen we in stappen tot 100 procent in 2020.

66 miljoen euro

Voor het 'programma verlichting' is zo’n 66 miljoen euro beschikbaar. ,,Voor 2022 pakken we daarmee alle 410 stations in Nederland aan'', vertelt Van Kranenburg. ,,In Zuid-Holland besparen we inmiddels op de stations Dordrecht Stadspolder, Arkel, Bodegraven en Gouda Goverwelle energie dankzij ledlampen en dankzij het dimmen van verlichting in de stille uren.''

Komend jaar worden al tientallen stations voorzien van ledverlichting. In Zuid-Holland gaat het om: Den Haag Hollands Spoor, Den Haag Laan van NOI, Rijswijk, Voorburg, Zoetermeer Oost, Leiden, Sassenheim, Rotterdam Zuid, Rotterdam Stadion, Rotterdam Lombarijen, Barendrecht, Zwijndrecht, Dordrecht Zuid, Sliedrecht, Cappelle Schollevaer en Leerdam.

Waarom juist deze stations? ,,Het past in de planning. We proberen de vele werkzaamheden zo goed mogelijk te coördineren'', legt de woordvoerder uit.