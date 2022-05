Lee Towers verlaat Scheveningen na 34 jaar: penthouse staat te koop voor 1,8 miljoen euro

Feyenoord

Zijn versie van het nummer You'll never walk alone was in 1976 Lee Towers’ eerste grote hit. Vanaf dat moment was hij een artiest die vaak op televisie was te zien. Ook zijn liefde voor Feyenoord stak hij nooit onder stoelen of banken. Zo treedt hij geregeld nog op in De Kuip als zich een speciale gelegenheid voordoet.