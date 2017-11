Leefbaarheidstoets bij woningsplitsing

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP, wonen) werkt aan een model om de gevolgen van woningsplitsing voor de leefbaarheid te toetsen. Dat kan gebruikt worden om splitsingsplannen ‘vanuit leefbaarheidsoptiek’ te beoordelen, schrijft de wethouder aan de raad. ,,We moeten zuinig zijn op de bestaande huizen’’, zei hij eerder.

Met een bouwkundige splitsing creëren pandeigenaren meerdere woningen in één gebouw. Die gesplitste huizen hebben een eigen adres. Het splitsen leidt echter vaak tot overlast, zoals drukte en verrommeling in de wijk en overbewoning: ,,Kijk naar het Regentessekwartier of Rustenburg: bewoners klagen steen en been’’, zegt CDA-raadslid Michel Rogier.

Partijen juichen de nieuwe spelregels toe: ,,Dit is een absolute voorwaarde om onze stad leefbaar te houden’’, zegt D66-raadslid Anne Toeters. ,,Dan weten we voortaan wat plannen doen met het groen, of er voldoende ruimte blijft voor fietsen en speelplekken.’’ Zulke criteria spelen in de huidige regels geen rol: ,,Het is goed dat we breder kijken dan alleen de parkeerdruk’’, zegt HSP’er Gerwin van Vulpen.

Model

De voorwaarden kunnen per wijk verschillen, bewonersorganisaties krijgen een stem. Uiterlijk in juni zal het Haagse model klaar zijn.

Het aantal woningsplitsingen neemt toe. In 2015 en 2016 ontstonden er jaarlijks ruim 450 huizen door splitsing, in 2013 en 2014 waren dat er nog ongeveer 230.

Het liefst maximeert het CDA nu alvast het aantal splitsingen per buurt. De VVD gaat nog een stap verder en pleit voor een verbod zolang de leefbaarheidstoets er niet is: ,,Dan voorkomen we dat er heel veel panden gesplitst worden vooruitlopend op die toets’’, zegt raadslid Iris Michels. ,,De mooiste stad van het land raakt vol’’, waarschuwt Arjen Dubbelaar (Groep de Mos). ,,Daarom moet er eerder ingegrepen worden. In sommige buurten is de rek er al uit.’’