Leegschedels hebben we zat in deze stad

Laat ik beginnen met een kleine opsomming van gebreken om zeker te weten dat het vernietigende karakter van het rapport naar voren komt. Meerdere onbevoegde leerkrachten voor de klas op een school waarvan volgens bezoekende inspecteurs de inrichting ‘armoedig’ is. Al het geld verdwijnt in het leerlingenvervoer, zo lijkt het. In die schoolbussen wordt gerookt. De bussen zitten zó vol dat leerlingen op de grond moeten zitten. Er is 40.000 euro besteed aan leerlingenvervoer, een belachelijk hoog bedrag dat niet in verhouding staat tot de inspanningen. Dat blijkt onder andere uit een factuur van 100 euro voor busvervoer over ‘een loopafstand van vijf minuten’.