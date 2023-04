Leegstaande panden worden gebruikt voor sociale initiatieven in Zuidwest

OM verlengt gebiedsver­bod klimaatac­ti­vis­ten tot uitspraak rechter

Het Openbaar Ministerie heeft het gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten van Extinction Rebellion verlengd totdat de rechtbank uitsluitsel kan geven over of zij een strafbaar feit hebben begaan. Een woordvoerster van het OM heeft dit zondag bevestigd, nadat de klimaatactiegroep hier zelf over had bericht.