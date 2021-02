Leegstand bestrijden door panden te kraken was gemeengoed in de jaren tachtig

In de schuur, de huiskamer of op zolder: met deze digitale hulpjes houd je jezelf in beweging

30 januari Hoe houd je jezelf in beweging nu de sportschool dicht is en je ’s avonds op tijd binnen moet zijn? Deze technische ‘trainers’ helpen om in je privégym aan de slag te gaan, of dat nou de huiskamer, zolder of schuur is.