Leegstand in Spuistraat loopt de spuigaten uit: ‘Totaal niet aantrekkelijk’

Dat er meer leegstand is in het bekende winkelgebied, is onder meer te wijten aan corona. Veel collega’s hebben de maandenlange lockdown en de crisis niet overleefd. Maar dat is volgens lokale ondernemers zeker niet de enige verklaring voor de hoge leegstand, zeggen ze. Het is een ontwikkeling die volgens hen al jaren gaande is. ,,De laatste vier jaar was de leegstand ook al aanzienlijk, maar sinds corona is het erger geworden’’, zegt Selena Parauti van Bijou Brigitte.