Leegstand stadscentra neemt af

De leegstand van winkels in de centra van Den Haag, Delft en Zoetermeer is het afgelopen jaar gedaald. De steden steken daarmee gunstig af bij winkelleegstand in heel Nederland, blijkt uit onderzoek van McKinsey & Company in opdracht van Detailhandel Nederland. In het Westland is het aantal lege winkelmeters juist toegenomen.

In de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli van dit jaar werd in een derde van de 36 onderzochte gemeenten in hoofdwinkelcentra meer leegstand genoteerd dan een jaar eerder. In wijkwinkelcentra stond in bijna de helft van de gemeenten meer leeg.

In het stadscentrum van Den Haag daalde de leegstand echter met 44 procent. Van het totale winkeloppervlak is momenteel 6,9 procent niét opgevuld. In wijkwinkelcentra nam de leegstand in veel mindere mate af: met 9 procent. Ook met Delftse en Zoetermeerse stadscentra lijkt het de goede kant op te gaan. In het stadscentrum van Delft daalde de leegstand van winkels met 30 procent, in Zoetermeer met 28 procent. In deze steden staat momenteel 6,8 respectievelijk 8,2 procent van de winkelpanden leeg.

In buurtwinkelgebieden in Delft nam de winkelleegstand echter toe met 9 procent. In Zoetermeer daalde de leegstand van buurtwinkelcentra met 17 procent. In tegenstelling tot andere grote gemeenten in de Haagse regio nam de leegstand van winkels in het Westland juist toe met 26 procent. Met 7,8 procent staat echter nog steeds minder leeg dan in Zoetermeer.

Kansrijk

Hoewel er heel wat dalingen te zien zijn, zal zonder versnelde actie de gemiddelde leegstand in heel Nederland in 2025 oplopen tot 20 à 35 procent, voorspelt het onderzoek van McKinsey & Company.

Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland: ,,In plaats van méér winkelmeters moeten wij naar betere winkelmeters. Hiervoor moeten investeringen in kansrijke gebieden worden aangejaagd en kunnen leegstaande panden in kansarme gebieden een andere functie worden toebedeeld."