Leerling gaat ‘daten’ met kok, dokter of agent: ‘Wie weet haal je er een bijbaantje of stageplek uit’

Nieuwe wending in moordzaak Don Vrijmoet: getuigen wijzigen verklarin­gen, verdachte opnieuw vrijgela­ten

Mitchel ter S. (30), de verdachte van het doodsteken van Hagenaar Don Vrijmoet in 2018, wordt voor de tweede keer vrijgelaten uit voorarrest. Getuigen in de zaak blijken belastende verklaringen tegen hem gewijzigd te hebben. Bovendien onderzoekt de politie een nieuwe tip dat mogelijk toch een andere persoon verantwoordelijk is voor de dood van Vrijmoet. De moordzaak is voorlopig nog niet opgelost, zo bleek donderdag bij de Haagse rechtbank.

21 april