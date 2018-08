Leerlingen Rijswijks Lyceum blokken op herexamen na examenfraude

'Hannie was volksverte­gen­woor­di­ger in hart en nieren'

11:22 Hannie van Leeuwen heeft een onuitwisbare indruk achter-gelaten in de gemeentepolitiek. Ze was 'volksvertegenwoordiger in hart en nieren' en 'van eenzame klasse'. Familie zal de bezoekjes aan 'tante Hannie' missen.