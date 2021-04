Leerstraf en excuusbrief voor 15-jarige die persfotograaf aanviel

Video Vrachtwa­gen rijdt kledingwin­kel binnen: ‘Chauffeur kon niet meer stoppen’

17 april Een vrachtwagen is vanmiddag dwars door de gevel gereden van een kledingwinkel aan het Honderdland in Maasdijk. De schade aan het pand is enorm. ,,De hele showroom is vernield, maar gelukkig is het gebouw nog stabiel.”