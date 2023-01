Leerstraf, taakstraf en 8 maanden cel geëist tegen tiener voor betrokkenheid bij steekpartij 14-jarige

Politie lost waarschu­wings­schot bij aanhouding van mogelijk gewapende man in tram

De politie is donderdagavond groots uitgerukt voor een melding van een gewapende man in een tram in Den Haag. Uiteindelijk is de verdachte bij de bushalte Sijtwendetunnel in Leidschendam-Voorburg aangehouden. Agenten hebben daarbij een waarschuwingsschot gelost, meldt de politie.

7:41