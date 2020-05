Lees het coronanieuws in een paar minuten bij

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe gaat het met het aantal besmettingen? Hoe staat het op straat? Dit is de update van maandag 4 mei om 11.00 uur.

Sinds zaterdag is er in Den Haag een coronapatiënt bijgekomen die in het ziekenhuis opgenomen is (geweest). In totaal gaat het nu om 281 mensen in Den Haag. In omliggende gemeentes bleef het aantal gelijk. Ook het aantal overledenen (164) in Den Haag bleef gelijk. Vanmiddag komen de nieuwe cijfers van het RIVM.

• Zoetermeerders lijken het shoppen te hebben gemist, gezien de drukte in het Stadshart gistermiddag. Toch wordt er nu anders gewinkeld dan voorheen: met inachtneming van coronamaatregelen en veel meer aankoopgericht.

• Kinderboerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude is gisteren door de politie ontruimd, omdat het er te druk was. Coronamaatregelen zouden er onvoldoende zijn nageleefd door bezoekers. Die kwamen af op de winkel op het terrein. De boerderij en het restaurant zijn vanwege corona al weken gesloten.

• Ouders die het schoolplein niet meer op mogen, directeuren die doorgaan als schoonmaker en een rooster dat in niets lijkt op wat het was. Alles wordt anders, maar één ding staat vast: ook Westlandse kinderen gaan op 11 mei voor het eerst sinds half maart weer naar school.

Cindy Roeling, directeur van basisscholen De Avonturijn en Het Kompas, heeft er een dubbel gevoel over. ,,Eindelijk kunnen we weer ‘gewoon’ ons werk doen.” Tegelijkertijd is het spannend, merkt Roeling ook bij haar collega’s. ,,Dan heb ik het met name over onze gezondheid. Het RIVM en de overheid zullen niet voor niets zeggen dat we weer open kunnen. Maar zijn kinderen nu wel of geen virusverspreiders? Daar hoor je tegenstrijdige verhalen over.”

Volledig scherm Cindy Roeling © Thierry Schut