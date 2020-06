Lees het laatste coronanieuws bij: geen nieuwe opnames en doden in de regio

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 15 juni.

In de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe ziekenhuisopname in Den Haag en omliggende gemeenten gemeld. Landelijk werden er de afgelopen 24 uur drie coronapatiënten opgenomen.

Ziekenhuisopnames (tot en met 15 juni) Den Haag 333

Rijswijk 36

Wassenaar 9

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 24

Zoetermeer 51

Westland 57

Midden-Delfland 4

In de afgelopen 24 uur zijn er geen personen in de regio overleden aan corona. Landelijk werden er in de afgelopen 24 uur zes personen gemeld die zijn overleden aan corona.

Overleden patiënten (tot en met 15 juni) Den Haag 234

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 11

Leidschendam-Voorburg 15

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 16

Zoetermeer 13

Westland 30

Midden-Delfland 0

Verder in het coronanieuws

• De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met bijna 6 procent. Maar niet alle regio’s worden even hard geraakt door de coronacrisis, blijkt uit prognoses van de Rabobank. In de regio Den Haag valt de krimp bijvoorbeeld mee. Dit heeft alles te maken met het soort bedrijven en de overheidsinstellingen die in dit gebied gevestigd zijn.

• Fonds 1818 heeft een ton te verdelen over de basisscholen in Den Haag, Westland, Delft, Leiden en alle plaatsen daartussen die alsnog hun eindmusical willen opvoeren in een van de theaters in hun buurt die door de coronamaatregelen net zo zijn getroffen als de scholen zelf. ,,Er zijn al scholen die een alternatief hebben bedacht”, zegt Murat Aslancik van het fonds. ,,Er zijn plannen voor een drive-in opvoering in het Westland waarbij de ouders vanuit hun auto naar het podium kijken. Een andere school gaat de gefilmde musical laten zien in een Pathé bioscoop.”

• Hoe denken inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente Zoetermeer hoe het leven in de stad er uit ziet na corona? Om dat te weten te komen is er dinsdagavond een digitaal gesprek tussen experts over de gevolgen van de coronacrisis voor Zoetermeer.

• Met huiskamersessies en Mahlerwandelingen door de stad is het Residentie Orkest de afgelopen drie maanden de stilte te lijf gegaan. Langzaam maar zeker komt er echter weer muziek in het orkest. ,,Wij staan er gelukkig goed voor”, zegt directeur Sven Arne Tepl.