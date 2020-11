Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 260 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 29 november.

In Den Haag en omstreken werden er in de afgelopen 24 uur 260 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren ging het om 327 nieuwe besmettingen en vrijdag om 261.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers: Den Haag + 97 Rijswijk + 7 Wassenaar + 7 Voorschoten + 3 Leidschendam-Voorburg + 17 Delft + 12 Pijnacker-Nootdorp + 20 Zoetermeer + 46 Westland + 45 Midden-Delfland + 6

Landelijk

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag 5609, 1110 meer dan zaterdag. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab vreest een ‘derde golf’ als de restricties niet beter nageleefd worden. En in Singapore is een baby geboren met antistoffen in zijn bloed. De moeder van het jongetje had corona opgelopen tijdens een vakantie in Europa. Volg de landelijke liveblog hier.

Verder in het coronanieuws

Politie grijpt in bij illegaal feest in Maasdijk, zo’n 70 jongeren aanwezig in bedrijfspand

De politie heeft vannacht ingegrepen tijdens een illegaal feest in Maasdijk. In een bedrijfspand aan het Honderdland bleken zo’n zeventig feestende jongeren aanwezig te zijn. Van anderhalve meter afstand houden was volgens de politie geen sprake.

Denise (23) lag op IC door corona en moest acht maanden herstellen

Denise Zwirs (23) uit Kwintsheul kreeg in april corona. Ze kwam op de intensive care terecht en werd acht dagen in coma gehouden. Ze is nog steeds herstellende van die slopende periode. Een speciaal opgericht netwerk van deskundigen helpt haar, en andere ex-covidpatiënten, bij de revalidatie.

Horecabaas Hinloopen: ‘Zó druk in de stad en de horeca dicht, waar zijn we dan mee bezig?’

Horecabaas Maarten Hinloopen is stomverbaasd over de enorme drukte dit weekend in het centrum van Den Haag terwijl de horeca die gesloten moet blijven. ,,Wij houden ons keurig aan de regels, dan verwacht je dat er ook met ons wordt meegedacht.”

