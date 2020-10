Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 352 nieuwe besmettingen in Den Haag

Het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus in Den Haag en omliggende gemeenten is weer flink opgelopen. Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur bij 352 Hagenaars een coronabesmetting is vastgesteld.

In Den Haag zijn zeven besmette personen opgenomen in het ziekenhuis en vier Haagse coronapatiënten zijn overleden. In zowel de gemeente Leidschendam-Voorburg als in Rijswijk stierf een inwoner aan de gevolgen van het coronavirus. In de andere gemeenten in de regio kwamen er geen nieuwe sterfgevallen bij.