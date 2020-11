Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 355 nieuwe besmettingen in de regio

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 8 november.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 355 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren kwamen er 441 nieuwe besmettingen bij.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 147 besmette personen bij. In Delft 40, in Westland 48 en in Zoetermeer 33. Er zijn geen meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus het afgelopen etmaal.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 147

Rijswijk + 26

Wassenaar + 4

Voorschoten + 14

Leidschendam-Voorburg + 16

Delft + 40

Pijnacker-Nootdorp + 21

Zoetermeer + 33

Westland + 48

Midden-Delfland + 6

Landelijk gezien

Het RIVM meldt landelijk 5703 nieuwe besmettingen tot 10.00 uur vanochtend, 974 minder dan gisteren. Er zijn 149 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 99 minder dan gisteren.

Op de intensive cares in Nederland zijn 36 nieuwe patiënten opgenomen, vooral afkomstig van de verpleegafdelingen. Dat is er één minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2295 mensen in het ziekenhuis vanwege corona, waarvan 598 op de intensive care. Er zijn dus, net als gisteren, meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan dat er werden opgenomen.

Verder in het coronanieuws

Toch steun

Achttien culturele instellingen die hun subsidie voor de komende vier jaar kwijt dreigden te raken, kunnen toch rekenen op enig financieel soelaas. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met een amendement waarin de subsidies anders worden verdeeld.

Drukte door het mooie weer

Het mooie weer en de aangescherpte corona maatregelen brengen ook vandaag weer veel mensen richting de stranden. In Wassenaar is het nu al vol, Den Haag is op alles voorbereid en heeft een ploeg verkeersregelaars paraat.

Coronafeestje

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een ‘coronafeest’. Het feest vond plaats aan de Korte Kruisweg in Maasdijk.

Tranen in bruidszaak

De bruidsjurken zijn op maat afgespeld en ingenomen. Aangepast op de smaak van de bruid: minder glitters of juist extra kant. Maar menig japon die in het voorjaar of zomer 2020 het middelpunt had moeten zijn van een groots feest, hangt nog steeds in een beschermhoes bij het Bruidspaleis aan de Laan van Meerdervoort.

Voorlopig geen voorstelling

Vier jongens uit de Schilderswijk hebben een theatervoorstelling gemaakt met ervaringen uit hun eigen leven. Vijf uitverkochte opvoeringen in Theater De Vaillant plus een livestream stonden er deze week op het programma. Tot de persconferentie van het kabinet kwam...

