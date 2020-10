Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 411 nieuwe besmettingen in Den Haag, wedstrijd Scheveningen afgelast

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 9 oktober.

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is weer flink opgelopen. In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag 411 besmettingen bij. Amsterdam telde in het afgelopen etmaal 493 nieuwe besmettingen. In Rotterdam werden 446 positieve tests geregistreerd. Landelijk was er weer een nieuw dagrecord met 5983 nieuwe coronagevallen.

Coronalocatie laat een kaart van Nederland zien, met daarop oplichtende of uitdovende brandhaardjes, die symbool staan voor de mate waarin het virus op verschillende plekken in het land actief is. De tool is vanaf nu exclusief te raadplegen op de site en app van het AD.

Verder in het coronanieuws

‘Situatie in regio is echt ernstig’

Bewoners van de Haagse regio worden door Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden opnieuw gevraagd om zich aan de coronamaatregelen te houden. Dat deed ze nadat vandaag het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de regio vergaderde over het aantal besmettingen.

Dorpje

‘We zullen je bijstaan’, schreven de buurtjes van het Pomonaplein aan Rob van Olphen (77) toen hij in revalidatiecentrum Basalt werkte aan zijn herstel na corona. ,,Zonder dit dorpje hadden we het niet gered’’, zegt hij zelf. Deze week spraken wij hem voor de rubriek Aan De Stok.

Scheveningen-Katwijk

De wedstrijd tussen Scheveningen en VV Katwijk morgen gaat niet door. Dat komt door een coronabesmetting in het team van trainer John Blok. Vorige week werd er ook al een wedstrijd afgelast.



Liefste straat

De Schermerstraat in Moerwijk is verkozen tot de Liefste Straat van Den Haag. Gangmaker Coby uit de Schermerstraat verraste met een aantal hulpvaardige buren tijdens de heftigste coronaperiode elke week de ouderen in haar woningcomplex.

80 aanhoudingen

Op het Plein in Den Haag is gisteravond voor de derde avond op rij gedemonstreerd tegen onder meer de spoedwet en coronamaatregelen. Rond 19.00 uur stonden er meer dan honderd mensen. Later op de avond werden rond de tachtig mensen opgepakt.

Donkere dagen in Delft

Lichtjesavond krijgt een sober karakter, de vreugdevuren rond oud en nieuw staan op losse schroeven en carnaval is zelfs helemaal geschrapt. Delft gaat door corona kille donkere dagen tegemoet. ,,We moeten er maar het beste van maken.”

Zorgbonus

Of het nu om ic-verpleegkundigen, baliemedewerkers of schoonmakers gaat; het LangeLand ziekenhuis vindt dat elk personeelslid de zorgbonus heeft verdiend.

2000 mondkapjes

Het Vadercentrum heeft opnieuw 2000 mondkapjes gemaakt voor klanten van Voedselbank Haaglanden. ‘Daar zijn we echt heel blij mee.’





