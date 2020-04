Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 444 opgenomen patiënten

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe gaat het met het aantal besmettingen. Hoe staat het op straat? Wat zijn nu precies de maatregelen die van kracht zijn?

• Het aantal coronapatiënten in Den Haag en omstreken dat in het ziekenhuis is opgenomen is gestegen naar 444, dat is tien meer dan gisteren. Den Haag is koploper, daar liggen nu 240 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van zeven. Daar staat Midden-Delfland tegenover, met vier opgenomen patiënten. Dat is al even stabiel.

• In onderstaande grafiek is te zien hoeveel personen er zijn overleden in Den Haag en omliggende gemeenten. In Den Haag zijn dat er 75, 6 meer ten opzichte van gisteren.

• De provincie Zuid-Holland heeft opnieuw een tweewekelijkse coronamonitor gepubliceerd. Hierin staan de economische gevolgen in vermeld. De helft van de grootste hotels van Den Haag is dicht, er zijn 80 procent minder betalingen in winkels en de bloemensector rekent op een schadepost van miljarden.

• Boosheid, angst en onbegrip onder medewerkers van verzorgingshuizen. Ze maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid en vinden dat er te weinig is gedaan om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Velen moesten of moeten onbeschermd te werk gaan omdat er geen mondkapjes of handschoenen op voorraad zijn. Dat de angst voor besmetting niet uit de lucht is gegrepen, blijkt wel uit de cijfers: 8000 zorgmedewerkers in Nederland zijn besmet met het coronavirus. En eenmaal aanwezig in een verpleeghuis blijkt het virus maar moeilijk te stoppen.

• De financiële situatie van Rijswijk zakt dieper in het rood en dat wordt door corona, net als bij andere gemeenten, nog erger. Daardoor komt er voorlopig een stop op nieuwe plannen.