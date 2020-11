Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 541 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 1 november.

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Den Haag en omstreken volgens de nieuwe cijfers van het RIVM 541 nieuwe besmettingen bij. In Den Haag kwamen er 288 besmette personen bij in het afgelopen etmaal. In Delft waren dat er 42, in Westland 58 en in Zoetermeer 43. Gisteren ging het om nieuwe gevallen in Den Haag en omstreken.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 288 Rijswijk + 30 Wassenaar + 7 Voorschoten + 12 Leidschendam-Voorburg + 32 Delft + 42 Pijnacker-Nootdorp + 23 Zoetermeer + 43 Westland + 58 Midden-Delfland + 6

Landelijk

Het RIVM meldt het afgelopen etmaal 8740 nieuwe coronabesmettingen in heel Nederland. Dat zijn er ruim duizend minder dan gisteren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Gisteren dook het aantal positieve testen al onder de 10.000, toen kwamen er 9819 nieuwe besmettingen bij (bijgestelde cijfers, eerder werden er 9839 gemeld). Op vrijdag kwamen er nog 11.127 nieuwe gevallen bij. Volgens het RIVM groeit het aantal coronapatiënten minder hard en passen de cijfers binnen de trend.

Volgens het RIVM zou deze week de najaarspiek in zicht komen. Met het dalende aantal nieuwe gevallen kan de top dit weekeinde inderdaad bereikt zijn. Maar zekerheid is er nog niet: de komende dagen moet blijken of het aantal dagelijkse besmettingen inderdaad verder daalt.

Verder in het coronanieuws

Ze gaan gewoon weer naar school, terwijl school helemaal niet meer zo gewoon is. Leerlingen van het Veurs Lyceum in Leidschendam volgden vorig schooljaar, net als al hun leeftijdgenoten in Nederland, wekenlang thuis digitale lessen. Dit jaar zijn de schoolbanken wel gevuld, maar ziet het leven op een school er heel anders uit.

Ziek zorgpersoneel

Zorgpersoneel dat met ziekteverschijnselen toch aan het werk gaat. Ook in de Haagse regio is het inmiddels het geval. Vakbond FNV krijgt er bezorgde telefoontjes over en wil met werkgevers in gesprek.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.